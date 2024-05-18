Эти ошибки присутствуют у всех начинающих кошатников: неожиданные моменты

Эксперты назвали основные ошибки кошатников

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ошибки в воспитании питомца могут превратить милого котенка в пугливого или мстительного взрослого кота. Важно помнить, что коты — это чувствительные и очень обидчивые существа.

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Ошибка 1

Частое купание вызывает у кошек сильный стресс и нарушает их естественную терморегуляцию. Большинство кошек не любят воду, поэтому купать их рекомендуется не чаще трех раз в год. Исключения возможны, если питомец часто гуляет на улице и сильно пачкается.

Ошибка 2

Некоторые владельцы считают, что бритье кошек на лето помогает им легче переносить жару. Это заблуждение. Шерсть для кошек очень важна, так как она регулирует их температуру тела.

Ошибка 3

Котам необходимо точить когти, и если у них нет специального приспособления, они начнут портить мебель. Когтеточка — обязательный атрибут в доме. Некоторые хозяева, пытаясь сохранить мебель, удаляют кошкам когти. Это грубая ошибка, которая причиняет животному серьезную травму.