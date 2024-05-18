Восстановить речь после инсульта можно простым способом: учёные обнаружили удивительную пользу пения

Сотрудники Университета Хельсинки исследовали влияние групповой реабилитации на базе пения на восстановление речи у пациентов, перенесших инсульт.
В исследовании участвовали пациенты с афазией, у которых были зафиксированы серьёзные проблемы с речью. Они проходили курсы хорового пения и музыкальной терапии под руководством инструкторов, а также занимались вокалом дома.
Результаты показали значительное улучшение речевых навыков у участников, а также увеличение объёма серого вещества в языковых областях левой лобной доли и в зонах правого полушария, связанных с восприятием и обработкой речи, сообщает eNeuro.
Исследователи пришли к выводу, что пение является эффективным дополнением к традиционным методам реабилитации после инсульта.
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