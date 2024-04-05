Журналисты New York Times узнали от своих осведомителей из числа чиновников НАТО, что на июльском саммите 2024 года приглашение Украине вступить в Североатлантический альянс точно сделано не будет.
Касательно членства Украины в Альянсе есть определённый консенсус в западном истеблишменте: в ходе военных действий Украина не может быть принята в альянс ни в каком случае. По окончании военных действий ряд политиков допускают одобрение членства Украины в НАТО, но в то же время ключевой участник военного блока США выступает против принятия Украины в НАТО в ближайшей перспективе.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.