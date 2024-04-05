New York Times: Украина не получит приглашения в НАТО и в 2024 году

Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите НАТО

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Журналисты New York Times узнали от своих осведомителей из числа чиновников НАТО, что на июльском саммите 2024 года приглашение Украине вступить в Североатлантический альянс точно сделано не будет.

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Касательно членства Украины в Альянсе есть определённый консенсус в западном истеблишменте: в ходе военных действий Украина не может быть принята в альянс ни в каком случае. По окончании военных действий ряд политиков допускают одобрение членства Украины в НАТО, но в то же время ключевой участник военного блока США выступает против принятия Украины в НАТО в ближайшей перспективе.