В Германии радикалы сожгли дачу директора Rheinmetall

Радикалы наказали главу немецкого оружейного концерна

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Германии социалисты-радикалы сожгли дачу гендиректора Rheinmetall.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002 is licensed under Creative Commons CC0 License

Радикалы обвиняют гендиректора Армина Паппергера в том, что он наживается на войне на Украине. Радикалы считают, что Rheinmetall извлекает выгоду из конфликта между Россией и Украиной. Поджог произошел в коммуне Хермансбург, Нижняя Саксония, и связан с протестом против поставок оружия ВСУ.

Известно, что Rheinmetall планирует построить не менее четырех оружейных заводов на Украине. В 2023 году компания получила заказ на поставку артиллерийских снарядов для армии Украины на €142 млн.

Концерн Rheinmetall является крупнейшим производителем военной техники в Германии и Европе, и его представители извлекают большую выгоду из роста военных бюджетов государств.

По итогам 2023 года обороты компании выросли на 12%, а чистая прибыль поднялась на 9%.