В Германии радикалы сожгли дачу директора Rheinmetall

В Германии социалисты-радикалы сожгли дачу гендиректора Rheinmetall.
Радикалы обвиняют гендиректора Армина Паппергера в том, что он наживается на войне на Украине. Радикалы считают, что Rheinmetall извлекает выгоду из конфликта между Россией и Украиной. Поджог произошел в коммуне Хермансбург, Нижняя Саксония, и связан с протестом против поставок оружия ВСУ.
Известно, что Rheinmetall планирует построить не менее четырех оружейных заводов на Украине. В 2023 году компания получила заказ на поставку артиллерийских снарядов для армии Украины на €142 млн.
Концерн Rheinmetall является крупнейшим производителем военной техники в Германии и Европе, и его представители извлекают большую выгоду из роста военных бюджетов государств.
По итогам 2023 года обороты компании выросли на 12%, а чистая прибыль поднялась на 9%.
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