Древние наскальные рисунки были случайно обнаружены волонтёрами в Казахстане

В ходе экологической акции "Таза" ("Чистый Казахстан") волонтеры обнаружили наскальные рисунки в Жамбылской области Казахстана, возраст которых оценивается более чем в 4000 лет.
Рисунки изображающие повседневную жизнь и мировоззрение древних людей, расположены на высоте до двух метров. Открытие считается важным и требует дополнительных археологических исследований для точной датировки, сообщает Planet Today.
Рисунки в горах Каратау, которые были впервые замечены в 1906 году, также изображают религиозные верования и экономический уклад жизни кочевых племен. Эти петроглифы, изображающие различные животные и сцены охоты, имеют большое историческое и географическое значение.
Власти планируют придать этим местам статус охраняемых объектов на национальном или международном уровне.
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