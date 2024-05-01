Древние наскальные рисунки были случайно обнаружены волонтёрами в Казахстане

В Казахстане волонтёры обнаружили наскальные рисунки бронзового века

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе экологической акции "Таза" ("Чистый Казахстан") волонтеры обнаружили наскальные рисунки в Жамбылской области Казахстана, возраст которых оценивается более чем в 4000 лет.

Фото: РГО by Александр Заика is licensed under CC0

Рисунки изображающие повседневную жизнь и мировоззрение древних людей, расположены на высоте до двух метров. Открытие считается важным и требует дополнительных археологических исследований для точной датировки, сообщает Planet Today.

Рисунки в горах Каратау, которые были впервые замечены в 1906 году, также изображают религиозные верования и экономический уклад жизни кочевых племен. Эти петроглифы, изображающие различные животные и сцены охоты, имеют большое историческое и географическое значение.

Власти планируют придать этим местам статус охраняемых объектов на национальном или международном уровне.