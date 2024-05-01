Россиянам рассказали, в чём заключаются преимущества выпадов

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Почему выпады стоит включить в свои домашние тренировки

1:17
Спорт

Выпады — это полезное упражнение для тренировок, которое имеет множество преимуществ.

Почему выпады стоит включить в свои домашние тренировки
Фото: altus.af.mil by U.S. Air Force photo by Senior Airman Myles Stepp is licensed under public domain

Вот некоторые плюсов выпадов, о которых напоминает "Лайфхакер.ру".

  1. Гарантирует лучшую нагрузку ягодичным мышцам и передней поверхности бедра, по сравнению с приседаниями и становой тягой. Это упражнение позволяет более полно развивать эти мышцы, что способствует более изысканной и атлетичной форме.
  2. Укрепляет мышцы стабилизаторы таза и корпуса, прокачивает чувство равновесия. Когда вы выполняете выпады, вы также тренируете мышцы, которые помогают поддерживать ваш тело в равновесии, укрепляя вашу стабильность.
  3. При соблюдении правильной техники безопасно для коленей и может использоваться во время реабилитации после травм и операций. Это упражнение также может быть легко адаптировано для людей с ограниченными возможностями или после травм и операций на коленях.
  4. Имеет множество вариаций, позволяет смещать акцент на разные группы мышц и параллельно прокачивать верх тела и мышцы корпуса. Это делает выпады универсальным упражнением, которое можно использовать в разных тренировочных программах и направлениях развития.
ВЫПАДЫ ДЛЯ ЯГОДИЦ: облегченный вариант. ПОЧУВСТВУЙ ЯГОДИЦЫ! Как правильно делать выпады.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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