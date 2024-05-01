Певица МакSим рассказала, что думает про номер Трусовой, который та катает под песню "Отпускай"

Певица МакSим отреагировала на номер серебряной медалистки Олимпийских игр в Пекине, призёра чемпионата мира и Европы, чемпионки России Александры Трусовой, который был поставлен под её музыкальную композицию "Отпускай".
МакSим оставила восхищённый комментарий в своих социальных сетях по этому поводу.
"Как же мне приятно! Какой номер! Какой характер у этой девочки!" — написала МакSим.
Александра Трусова поблагодарила певицу за лестные слова, и сделала в своём профиле репост поста исполнительницы.
В туре Этери Тутберидзе Александра также показала два других номера под музыку группы AC/DC и Елены Ваенги, последний из которых был поставлен ее бывшим тренером Тутберидзе.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.