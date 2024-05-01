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Певица МакSим рассказала, что думает про номер Трусовой, который та катает под песню "Отпускай"

Певица МакSим восхитилась программой Трусовой, поставленной под её песню

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Спорт

Певица МакSим отреагировала на номер серебряной медалистки Олимпийских игр в Пекине, призёра чемпионата мира и Европы, чемпионки России Александры Трусовой, который был поставлен под её музыкальную композицию "Отпускай".

Певица МакSим восхитилась программой Трусовой, поставленной под её песню
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

МакSим оставила восхищённый комментарий в своих социальных сетях по этому поводу.

"Как же мне приятно! Какой номер! Какой характер у этой девочки!" — написала МакSим.

Александра Трусова поблагодарила певицу за лестные слова, и сделала в своём профиле репост поста исполнительницы.

В туре Этери Тутберидзе Александра также показала два других номера под музыку группы AC/DC и Елены Ваенги, последний из которых был поставлен ее бывшим тренером Тутберидзе.

Александра Трусова,программа «Отпускаю»на Шоу Тутберидзе 2024
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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