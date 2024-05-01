Этот текст долгое время оставался загадкой для учёных: наконец-то удалось "подобрать ключ" к манускрипту Войнича

The Conversation: разгадана тайна древнего манускрипта Войнича

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Манускрипт Войнича, созданный между 1404 и 1438 годами и хранящийся в библиотеке Йельского университета, остаётся одной из наиболее загадочных книг в истории. Документ, содержащий 240 страниц, написан на неизвестном языке и украшен странными иллюстрациями, смысл которых долгое время оставался неясным.

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Исследование учёных из Университета Маккуори в Сиднее предложило новый взгляд на содержание манускрипта. Авторы предполагают, что он может быть посвящён женскому репродуктивному здоровью, и тексты, скорее всего, написаны на секретном языке или шифре. Эта гипотеза основывается на анализе иллюстраций, где женские фигуры часто изображены с предметами, расположенными вблизи гениталий. Ученые предполагают, что такое изображение могло служить способом скрытой передачи информации о контрацепции, абортах и других аспектах гинекологии, что в средние века могло считаться чрезвычайно конфиденциальной информацией, сообщает The Conversation.

Хотя текст манускрипта по-прежнему остаётся не расшифрованным, подобные исследования помогают приблизиться к пониманию его возможного содержания и цели.