Этот текст долгое время оставался загадкой для учёных: наконец-то удалось "подобрать ключ" к манускрипту Войнича

Манускрипт Войнича, созданный между 1404 и 1438 годами и хранящийся в библиотеке Йельского университета, остаётся одной из наиболее загадочных книг в истории. Документ, содержащий 240 страниц, написан на неизвестном языке и украшен странными иллюстрациями, смысл которых долгое время оставался неясным.
Исследование учёных из Университета Маккуори в Сиднее предложило новый взгляд на содержание манускрипта. Авторы предполагают, что он может быть посвящён женскому репродуктивному здоровью, и тексты, скорее всего, написаны на секретном языке или шифре. Эта гипотеза основывается на анализе иллюстраций, где женские фигуры часто изображены с предметами, расположенными вблизи гениталий. Ученые предполагают, что такое изображение могло служить способом скрытой передачи информации о контрацепции, абортах и других аспектах гинекологии, что в средние века могло считаться чрезвычайно конфиденциальной информацией, сообщает The Conversation.
Хотя текст манускрипта по-прежнему остаётся не расшифрованным, подобные исследования помогают приблизиться к пониманию его возможного содержания и цели.
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