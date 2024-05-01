Страховка на халяву: за какие виды полисов в России можно ничего не платить

ВЗР, ОСГОП и ещё 3 бесплатных страховки, о которых вы могли не знать

3:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховые компании предоставляют услуги за деньги. При этом в России есть несколько видов страховок, которыми можно воспользоваться совершенно бесплатно. Рассказываем каких.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Обязательное медицинское страхование

По закону каждый россиянин должен иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС). он даёт право на профилактическое обследование, лечение и даже получение высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Кроме того, по полису ОМС можно получить бесплатно медицинские препараты.

Система ОМС финансируется за счёт взносов в Фонд ОМС, которые работодатель отчисляет за сотрудника каждый месяц — сам застрахованный ничего за полис не платит.

Добровольное медицинское страхование

Полис ДМС можно купить самостоятельно, но обычно его предоставляет работодатель как часть корпоративного соцпакета. Для самой компании оформление пакетов ДМС платно, но это даёт ей свои выгодны: лояльность сотрудников и возможность поддерживать здоровье коллектива.

Для сотрудника полис ДМС — это возможность бесплатно получать квалифицированную медпомощь в частных клиниках вместо муниципальных медучреждений. Правда, в ДМС входят не все медицинские услуги — их перечень зависит от работодателя.

Полис ВЗР в комплекте с банковской картой

Многие банки при оформлении банковской карте предоставляют клиенту бесплатный полис страхования для путешественников (ВЗР). Речь идёт о платных, например кредитных, картах. Для человека это довольно выгодно: стоимость годового обслуживания по карте обычно сопоставима с ценой годового полиса ВЗР. Обычно зона покрытия по такому полису — весь мир. В случае болезни за границей страховка покроет расходы на лечение. Дополнительно в список рисков могут быть включены потеря багажа, задержка рейса и т. д.

ОСАГО

Конечно, для водителя полис ОСАГО — не бесплатный. Однако участники ДТП, в случае травм или увечий, имеют право на страховую выплату в пределах 500 тысяч рублей на каждого. К ним относятся и пассажиры, которые ехали в машине виновника аварии. Не получит компенсацию только сам виновник ДТП.

Пассажиры такси, пострадавшие при ДТП, тоже имеют право на выплату по ОСАГО.

ОСГОП

Пассажиры общественного транспорта имеют право на выплату по полису обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Такая страховка защищает жизнь, здоровье и имущество людей, которые пользуются автобусами, троллейбусами, трамваями, метро и т. д. Если, например, автобус попадёт в ДТП, пострадавшие пассажиры имеют право на компенсацию ущерба: за причинение вреда жизни выплачивается максимум 2 025 000 рублей, вреда здоровью — 2 000 000 рублей, вреда имуществу — 23 000 рублей.