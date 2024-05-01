Борьба с отеками: советы и приемы от эксперта

Причины отеков и методы их устранения

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы, наверное, неоднократно просыпались утром и, глядя на себя в зеркало, ужасались. Опухшие веки, набухшие щеки и ноги, словно ватные — все это признаки отеков. И не всегда эти отеки связаны с избыточным потреблением соленой пищи. Почему они возникают и как с ними бороться, рассказывает нутрициолог и специалист по питанию Юлия Жакова.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Проблема отеков, по мнению эксперта, часто связана с нарушением водно-солевого баланса в организме. Избыток натрия может вызвать задержку жидкости в тканях, создавая отеки. Недостаточное потребление воды также может спровоцировать отечность, так как организм может начать удерживать воду в попытке сохранить ее для жизненно важных функций.

Важно также помнить о физиологических изменениях, происходящих в организме в период менструации, что может вызвать отеки из-за гормональных колебаний.

Для борьбы с отеками, Юлия Жакова советует ограничить потребление соли перед месячными, увеличить употребление воды, исключить кофе и алкоголь, которые могут усугубить отеки. Также полезными будут регулярные физические упражнения и массаж, чтобы улучшить лимфатический дренаж.

Среди эффективных методов борьбы с отеками — "Японская вибрация" или "Тараканчик", массаж и ванны для ног с добавлением морской соли, трав и эфирных масел. А скипидарные ванны или ванны с еловым маслом помогут улучшить кровообращение и расслабиться, способствуя оттоку лишней жидкости.