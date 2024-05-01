Вот зачем ушлые дачники втыкают палки с бутылкой на участке: хитрое изобретение поражает эффектом

Зачем втыкать палку с бутылкой в землю

0:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Садоводы используют простое приспособление для отпугивания кротов, землероек и медведок. Для этого они берут палку, надевают на неё пластиковую бутылку и втыкают в землю на участке.

Фото: commons.wikimedia.org by https://pxhere.com/fr/photo/1144073 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Суть этого изобретения очень проста. Даже при слабом ветре бутылка начинает вращаться, стуча о металлическую палку и передавая вибрации в землю, заставляя обитателей быстро покинуть участок.