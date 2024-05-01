Вот зачем ушлые дачники втыкают палки с бутылкой на участке: хитрое изобретение поражает эффектом
Зачем втыкать палку с бутылкой в землю
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Садоводы используют простое приспособление для отпугивания кротов, землероек и медведок. Для этого они берут палку, надевают на неё пластиковую бутылку и втыкают в землю на участке.
Фото: commons.wikimedia.org by https://pxhere.com/fr/photo/1144073 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Суть этого изобретения очень проста. Даже при слабом ветре бутылка начинает вращаться, стуча о металлическую палку и передавая вибрации в землю, заставляя обитателей быстро покинуть участок.
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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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