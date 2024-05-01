Узнайте, почему клещи — враг номер один для вашего питомца этой весной

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Как защитить собаку от клещей

2:10
Зоосфера » Собаки

Весна не только радует теплом и живописными видами. С наступлением тепла активизируются клещи, выходящие из зимней спячки и представляющие угрозу для домашних питомцев. Эти микроскопические паразиты могут переносить инфекционные заболевания, вызывающие серьезные последствия, вплоть до летального исхода.

Как защитить собаку от клещей
Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Кого и когда следует опасаться

Зоологи идентифицировали более 50 видов клещей, относящихся к классу паукообразных артроподов, которые не способны летать. Несмотря на распространенные заблуждения, эти существа не обитают на деревьях, ожидая удобного момента для нападения сверху. Наибольшую опасность представляют эктопаразиты, особенно кровососущие иксодовые клещи, которые обитают в траве и кустах, предпочитая тенистые и влажные места. Период их наибольшей активности приходится на весну, но они активны с марта по первые заморозки.

Иксодовые клещи являются переносчиками инфекционных болезней с симптомами, схожими по тяжести. Заражение происходит при укусе и присасывании клеща. Среди собак распространены такие заболевания, как пироплазмоз и лаймборрелиоз. Начало болезни обычно острое, симптомы включают лихорадку, экстремальную слабость, отказ от пищи.

Профилактика клещевых укусов

С приходом тепла начинайте принимать профилактические меры. Для начинающих собаководов важно заранее ознакомиться с акарицидами, прочитать отзывы и проконсультироваться с ветеринаром. Важно не ограничиваться одними и теми же средствами, так как с возрастом или изменением состояния здоровья животного может потребоваться корректировка методов лечения.

Основные меры защиты включают регулярные осмотры питомца после прогулок, использование индивидуальных противоклещевых средств и обработку территории акарицидами. Комбинирование различных форм защиты, таких как таблетки, капли, ошейники и спреи, может увеличить эффективность профилактики.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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