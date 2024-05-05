Как правильно делать лимфодренажные прыжки? Объяснил эксперт

Как правильно делать лимфодренажные прыжки? Объяснил эксперт

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Специалист по рационализации здорового образа жизни, нутрициолог Елизавета Сауткина рассказала, что такое лимфодренажные прыжки и как их делать.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Правильная работа лимфатической системы в организме невероятно важна, ведь она выполняет жизненно важные функции: обеспечивает баланс жидкости в организме, участвует в процессе всасывания жиров в кишечнике, выводит продукты распада из кровотока, а также участвует в работе иммунной системы", — цитирует эксперта "СЭ".

По ее словам, нарушение оттока лимфы может вызвать отеки. Технику лимфодренажных прыжков в своей книге 1977 года "Активное долголетие описал советский ученый Александр Микулин.

Чтобы выполнить лимфодренажный прыжок, нужно, сжав челюсти, подняться на носки таким образом, чтобы пятки оказались примерно в сантиметре от пола, а затем — резко опуститься. Должен чувствоваться удар, как при беге или ходьбе, головной боли быть не должно. Повторите 30 таких движений, совершая их не спеша — не чаще одного раза в секунду. Отдохните 5-10 секунд. Сделайте еще 30 движений.

Ученый посоветовал делать это упражнение в течение одной минуты 3-5 раз в день.