О новом универсальном полисе от Сбербанка

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

СберСтрахование предлагает комплексную защиту от кибератак и экологических рисков в рамках одного полиса.

СберСтрахование запустило новый продукт Cyber ESG, объединяющий киберстрахование и страхование экологической ответственности. Застраховаться может любая компания, а предприятия с подтверждённым ESG-рейтингом получат льготный тариф со скидкой 25%.

Клиент может выбрать наиболее подходящий вариант программы, включая компенсацию расходов только в результате утечки данных или покрытие всех остальных рисков. Страховая сумма в зависимости от выбранного пакета - от 1 до 20 млн рублей. Компаниям, претендующим на льготный тариф, нужно предоставить документы, подтверждающие ESG-рейтинг.

Страховой полис можно будет разместить на своём сайте, что подтвердит следование принципам устойчивого развития. Полис Cyber ESG разработан для поддержки бизнеса в ситуациях, связанных с киберугрозами и экологическими рисками.