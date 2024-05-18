О новом универсальном полисе от Сбербанка

СберСтрахование предлагает комплексную защиту от кибератак и экологических рисков в рамках одного полиса.
СберСтрахование запустило новый продукт Cyber ESG, объединяющий киберстрахование и страхование экологической ответственности. Застраховаться может любая компания, а предприятия с подтверждённым ESG-рейтингом получат льготный тариф со скидкой 25%.
Клиент может выбрать наиболее подходящий вариант программы, включая компенсацию расходов только в результате утечки данных или покрытие всех остальных рисков. Страховая сумма в зависимости от выбранного пакета - от 1 до 20 млн рублей. Компаниям, претендующим на льготный тариф, нужно предоставить документы, подтверждающие ESG-рейтинг.
Страховой полис можно будет разместить на своём сайте, что подтвердит следование принципам устойчивого развития. Полис Cyber ESG разработан для поддержки бизнеса в ситуациях, связанных с киберугрозами и экологическими рисками.
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