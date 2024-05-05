Вы просто безмозглая челядь: почему кошки считают себя гораздо умнее хозяев

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Ученые ответили, почему кошки считают себя умнее хозяев

1:16
Зоосфера » Кошки

Многих владельцев кошек огорчает мысль о том, что их питомцы считают себя умнее человека.

Ученые ответили, почему кошки считают себя умнее хозяев
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кажется странным, но кошки имеют свои причины так думать. Какие же у кошек аргументы?

Ограниченный фокус внимания

В прошлом кошки были успешными территориальными хищниками. Их инстинкты, быстрая реакция и внимательность помогали выживать.

В природе, по мнению кошек, человек вряд ли бы выжил. Хозяева часто остаются в одном месте и не следят за своей территорией, причём допускают в дом незнакомцев. С кошачьей точки зрения, это весьма безответственно.

Уход из квартиры

Кошек удивляет наше поведение, когда мы оставляем свою территорию без присмотра на долгое время. Они считают, что мы плохо выполняем свои обязанности по защите территории, поэтому не считают нас особенно умными.

Вода

Кошки избегают воды, поэтому наше пристрастие к воде вызывает у них недоумение. Они не понимают, почему мы не чувствуем угрозу от воды и с удовольствием плескаемся в ней два раза в день.

Некоторые особо заботливые кошки даже пытаются вытащить нас из воды в ванной, считая её опасной.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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