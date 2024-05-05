Мэр Москвы Сергей Собянин анонсирует благоустройство пяти районов ЗАО в 2024 году

Собянин анонсировал масштабное благоустройство запада Москвы

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в своем блоге планы по обновлению общественных пространств в пяти районах Западного административного округа в 2024 году.

Фото: www.mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В Ново-Переделкино на Лукинской улице предстоит создание спортивного кластера, включающего трассы для катания на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах, а также трамплины. Дополнительно будут установлены оборудование для воркаута, поле для мини-футбола, игровая и спортивная зоны, пространства для отдыха и прогулочные маршруты, а также новая система освещения.

В Очаково-Матвеевском благоустройство коснется долины реки Навершки: укрепление берегов, прокладка прогулочных троп, новая осветительная система, спортивные и детские игровые зоны.

В Кунцеве, в микрорайоне Фили-Кунцево, обустроят четыре детских игровые площадки и спортивную зону, установят новые опоры освещения.

В Тропарево-Никулино предстоит реновация девяти детских площадок и дорожек, создание игровых и спортивных площадок, зон отдыха и площадок для выгула собак на проспекте Вернадского, улице 26 Бакинских Комиссаров и Ленинском проспекте.

На территории между Рублевским шоссе и Осенней улицей в Крылатском появятся зеленые зоны с современными дорожками, лавками и уличным освещением.