Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду

Как вырастить бугенвиллию

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эти прекрасные лианы быстро разрастаются и вьются, а также обильно цветут. Им нужен тёплый климат, много солнца и очень хороший дренаж. Речь о бугенвиллии.

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Эта великолепная лиана доступна во многих цветах, включая ярко-розовый (мой любимый), красный, фиолетовый, лавандовый, жёлтый, оранжевый, бледно-розовый, белый и белый с розовыми краями.

Наличие бугенвиллии в вашем саду, будь то в горшке или в земле, всегда доставляет радость благодаря великолепному цвету. Как и все растения, бугенвиллия начинается с относительно небольших размеров, но быстро займет предоставленное пространство, а затем и часть его. Весной и осенью при правильном уходе эти красавицы расцветут буйством красок, раскидывая свои колючие ветви так, что они полностью покроют стену или забор.

Бугенвиллея — одно из самых быстрорастущих растений. Помня об этом, выберите место у теплой, защищенной стены или забора, где вы хотите создать ЯРКИЙ всплеск цвета. Будьте уверены, вы не должны позволять растению разрастаться!

Некоторые садоводы рекомендуют вносить столовую ложку удобрения для гибискуса каждые 3-4 недели весной и летом. Бугенвиллии нужна богатая кислая почва с pH от 5,5 до 6,0.

Бугенвиллия — вечнозеленая лиана, поэтому она будет расти и цвести год за годом. Точное время её цветения зависит от того, где вы живёте.

Сначала подготовьте посадочную яму. Яма должна быть достаточно широкой, чтобы вы могли легко насыпать в нее почву вокруг корневого комка. Борозда должна быть достаточно глубокой, чтобы верхушка корневого комка была лишь немного выше уровня окружающей почвы. Это позволяет воде стекать и предотвращает стояние воды во время сильных дождей.

Бугенвиллея любит много воды при первой посадке, но после укоренения ей лучше, если почва будет немного сухой. Позаботьтесь о том, чтобы посадить ее на участке с действительно хорошим дренажом.

Будьте осторожны при посадке или пересадке бугенвиллии. Не трогайте корневой ком больше, чем необходимо, так как корни хрупкие и могут легко сломаться. Если растение слишком долго находилось в горшке, а корни все опадают и опадают, их необходимо прорыхлить. В противном случае они будут продолжать ходить по кругу, в то время как им следовало бы разрастаться в своем новом доме.