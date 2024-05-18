Разгон до 100 км/ч: почему ваш следующий автомобиль должен быть мощнее?

ADAC провел исследование, сравнив время разгона почти 600 автомобилей, чтобы показать, как мощность влияет на ускорение и, следовательно, на безопасность.
Стандартная мощность двигателя обычно достаточна для хорошей динамики, но есть модели с недостаточной мощностью, которые могут оказаться опасными при необходимости быстрого ускорения, например, при обгоне.
Оптимальное время ускорения от 60 до 100 км/ч должно составлять от 5,5 до 8 секунд. Производительность автомобиля должна соответствовать его весу, и не всегда нужно выбирать самую мощную модель для достижения хороших характеристик. Важно учитывать соотношение мощности к массе автомобиля и возможные условия его эксплуатации.
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