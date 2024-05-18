Разгон до 100 км/ч: почему ваш следующий автомобиль должен быть мощнее?

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Зачем нужна мощность в автомобиле: влияние на безопасность и управляемость

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Авто

ADAC провел исследование, сравнив время разгона почти 600 автомобилей, чтобы показать, как мощность влияет на ускорение и, следовательно, на безопасность.

Зачем нужна мощность в автомобиле: влияние на безопасность и управляемость
Фото: flickr.com by Axion23 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Italy

Стандартная мощность двигателя обычно достаточна для хорошей динамики, но есть модели с недостаточной мощностью, которые могут оказаться опасными при необходимости быстрого ускорения, например, при обгоне.

Оптимальное время ускорения от 60 до 100 км/ч должно составлять от 5,5 до 8 секунд. Производительность автомобиля должна соответствовать его весу, и не всегда нужно выбирать самую мощную модель для достижения хороших характеристик. Важно учитывать соотношение мощности к массе автомобиля и возможные условия его эксплуатации.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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