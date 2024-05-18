Этот сорт моркови устойчив к растрескиванию плодов: урожай можно собирать через 85-100 дней после появления всходов
Сорт моркови "Курода Шантане"
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"Курода Шантане" — это сорт моркови среднего срока созревания, принадлежащий к сортотипу "Шантане", плоды которого можно собирать через 85-100 дней после появления всходов.
Фото: flickr.com by Jeremy Keith is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Этот сорт моркови обладает рядом особенностей, которые выделяют его среди других:
- Листья растения располагаются полураскидисто.
- Морковь имеет удлиненно-коническую форму с небольшой сердцевиной, гладкую поверхность и оранжевый цвет как кожицы, так и мякоти.
- Плод достигает длины до 20 см и диаметра 4-5 см.
- Вес составляет от 90 до 150 г, а урожайность на 1 квадратный метр — от 3,5 до 4,5 кг.
- Обладает сладким и сочным вкусом, который подходит не только для употребления в свежем виде, но и для приготовления различных блюд.
Растения этого сорта моркови устойчивы к жаре, цветушности и растрескиванию плодов.
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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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