Этот сорт моркови устойчив к растрескиванию плодов: урожай можно собирать через 85-100 дней после появления всходов

Сорт моркови "Курода Шантане"

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

"Курода Шантане" — это сорт моркови среднего срока созревания, принадлежащий к сортотипу "Шантане", плоды которого можно собирать через 85-100 дней после появления всходов.

Фото: flickr.com by Jeremy Keith is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот сорт моркови обладает рядом особенностей, которые выделяют его среди других:

Листья растения располагаются полураскидисто.

Морковь имеет удлиненно-коническую форму с небольшой сердцевиной, гладкую поверхность и оранжевый цвет как кожицы, так и мякоти.

Плод достигает длины до 20 см и диаметра 4-5 см.

Вес составляет от 90 до 150 г, а урожайность на 1 квадратный метр — от 3,5 до 4,5 кг.

Обладает сладким и сочным вкусом, который подходит не только для употребления в свежем виде, но и для приготовления различных блюд.

Растения этого сорта моркови устойчивы к жаре, цветушности и растрескиванию плодов.