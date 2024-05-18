В министерстве науки рассказали о приёме в ВУЗы в 2024 году

В Министерстве высшего образования и науки РФ сообщили РИА Новости о переходе на новую систему высшего образования.
В этом году приём в вузы будет проходить по старой системе, то есть абитуриентов будут принимать на программы бакалавриата.
Студенты смогут завершить обучение по той образовательной программе, на которую они поступали.
Дипломы бакалавров, полученные в вузах, будут признаваться наравне с дипломами нового образца. Изменения не повлияют на значимость этих дипломов.
С 2023 года Россия больше не участвует в Болонской системе, предполагающей обучение бакалавров и магистров. Происходит возврат к программам специалитета, которые будут предполагать обучение в среднем 5 лет, хотя будут и шестилетние программы.
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