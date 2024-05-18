Учёные раскрыли тайну строительства пирамид: затерянный рукав Нила изменил историю Египта

Пирамиды Гизы и другие египетские пирамиды были построены на узкой полосе пустыни, а не на плодородных землях. Это долго озадачивало ученых, но новое исследование предложило объяснение.
Исследователи обнаружили, что пирамиды были построены на высохшем рукаве Нила, названном "Ветвь Ахрамат". Этот древний водный путь обеспечивал идеальные условия для строительства благодаря доступу к воде и удобным путям для транспортировки материалов, сообщает Communications Earth & Environment.
Рукав Ахрамат, существовавший между 2700 и 1700 годами до н.э., высох из-за засухи около 4200 лет назад и заиливания. Тектоническая активность также способствовала его исчезновению. Многие пирамиды имели дороги, ведущие к Ахрамату, что подтверждает его использование для транспортировки материалов.
Исследование подчеркивает важность Нила для Древнего Египта, связывая его с процветанием культуры и строительством пирамид, и помогает лучше понять, как изменения ландшафта влияли на человеческую деятельность.
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