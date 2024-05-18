Учёные раскрыли тайну строительства пирамид: затерянный рукав Нила изменил историю Египта

Учёные разгадали причину выбора необычного места при строительстве пирамид в Египте

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Пирамиды Гизы и другие египетские пирамиды были построены на узкой полосе пустыни, а не на плодородных землях. Это долго озадачивало ученых, но новое исследование предложило объяснение.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследователи обнаружили, что пирамиды были построены на высохшем рукаве Нила, названном "Ветвь Ахрамат". Этот древний водный путь обеспечивал идеальные условия для строительства благодаря доступу к воде и удобным путям для транспортировки материалов, сообщает Communications Earth & Environment.

Рукав Ахрамат, существовавший между 2700 и 1700 годами до н.э., высох из-за засухи около 4200 лет назад и заиливания. Тектоническая активность также способствовала его исчезновению. Многие пирамиды имели дороги, ведущие к Ахрамату, что подтверждает его использование для транспортировки материалов.

Исследование подчеркивает важность Нила для Древнего Египта, связывая его с процветанием культуры и строительством пирамид, и помогает лучше понять, как изменения ландшафта влияли на человеческую деятельность.