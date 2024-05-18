Какие паразиты кишат в наших домашних питомцах: квартира не защищает

Ветеринары рассказали о паразитах у домашних животных

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Считается, что кошки и собаки являются первыми "друзьями" блох. Однако кроме блох, клещей и гельминтов существует множество других насекомых, паразитирующих в шерсти наших питомцев.

Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если не знать об этих паразитах, обработка может показаться бесполезной тратой времени и денег.

Кроме того, нет гарантии, что, гуляя только по дорожкам, ваш питомец не подцепит одного из этих вредителей.

Блохи

Блохи — безусловные лидеры среди паразитов. Они могут появиться на питомцах не только с улицы, но и проникнуть в квартиру из подвалов или чердаков. Опасность заключается не только в укусах и зуде. Блохи могут переносить такие заболевания, как бруцеллез или чума, а также гельминтов.

Клещи

Без клещей не обходится ни один сезон. Эти кровососы активизируются при малейшем тепле. Клещи не так подвижны, как блохи, но переносят не менее опасные заболевания: пироплазмоз, эрлихиоз, энцефалит. Защитить пса одной обработкой шерсти не получится; необходима ежегодная вакцинация.

Внутрикожный клещ

Этот паразит в основном атакует собак, живущих на улице. Собаки могут чесаться до воспаления, однако обнаружить клеща сложно. Для этого требуется визит в ветеринарную клинику и соскоб кожи.

Ушной клещ

Чаще встречается у уличных кошек или у тех, кто периодически гуляет на улице. О наличии паразита свидетельствует нервозность кошки и частое почесывание ушей.

Власоед

Эти паразиты живут на шерсти и на общем фоне считаются относительно безобидными. Поражение проявляется выпадением шерсти и появлением ороговевших участков кожи. В некоторых случаях дело может дойти до дерматита, и собака может расчесать пораженный участок до крови.