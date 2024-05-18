Создаём цветущий сад: вот на какие моменты важно обратить внимание — придайте шарм и красоту участку

Как создать цветущий сад

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Цветы повсюду придают красоту и уют садовому участку. Вот несколько полезных советов о том, как украсить его этими растениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Уделите время планированию

Нарисуйте свой сад. Укажите размер, форму и местоположение. Посмотрите на место. Участок солнечный, тенистый или немного того и другой? Понаблюдайте за ним в течение дня, чтобы узнать, сколько и когда солнца попадает на то или иное место. Колеус, пыльный мельник, анютины глазки и бегонии — это несколько однолетних растений, которые хорошо себя чувствуют в тени. Петунии, циннии и бархатцы — это несколько сортов, которые лучше всего растут на полном солнце.

Выбирайте правильные цветы

Поищите в каталогах семян, садовых книгах и Интернете информацию об условиях выращивания, необходимых для различных сортов. Выставки цветов, теплицы и садовые центры также предлагают полезные советы.

Учитывайте продолжительность вегетационного периода и даты последних заморозков. Узнайте как можно больше, прежде чем сажать семена или пересадку.

Дизайн клумбы

Решите, какие цветы вы хотели бы посадить. После этого можете приступать к оформлению клумбы. Начните с малого, а не с большого, особенно если вы новичок. Вам нужно обрисовать форму вашего цветника. Хороший способ сделать это — использовать садовый шланг. Затем обработайте участок лопатой, чтобы были видны границы. Обрабатывайте внутреннюю территорию, пока почва полностью не перемешается и не исчезнут сорняки или крупные камни. Смешайте почву с органическими материалами. Возможно, вы захотите проверить уровень pH вашей почвы. Это покажет его кислотность и щелочность. Большинство однолетних растений хорошо себя чувствуют на уровне 6,5. Вы можете купить тестер и сделать это самостоятельно, или вы можете отнести образец в службу распространения знаний в вашем районе.

Общие правила посадки

Сажайте высокие растения сзади, средние посередине и короткие спереди. Сажайте в соответствии с указаниями на этикетках, соблюдая расстояние между ними. Не сажайте однолетние растения слишком близко друг к другу, иначе они могут сгрудиться и не расти.

Будьте проще

Поливайте, пропалывайте и подкармливайте свой сад в течение всего сезона. Отщипывайте сухие головки (цветы, утратившие свою красоту). Это будет способствовать более интенсивному цветению.

Используйте своёвоображение! Получайте удовольствие!