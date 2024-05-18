Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реально ли использовать кокосовое масло для отбеливания зубов
Хуснуллин: в планах создать альтернативы Суэцкому каналу
Как приготовить рыбу в клюквенном соусе
Россиянам рассказали, что купание в прохладной майской воде может вызвать судороги
«Доктор Питер»: в процессе снижения веса жир покидает организм через дыхание и мочу
Учёные разгадали причину выбора необычного места при строительстве пирамид в Египте
Певец Дима Билан пожаловался на неадекватных фанаток
Зачем нужна мощность в автомобиле: влияние на безопасность и управляемость
Посмотрели миллионы: фильм, который стал абсолютным лидером проката в СССР
Как наказывать котов и кошек, чтобы они все поняли: зарубите себе на носу

Эксперты рассказали, как наказывать кошек

0:49
Зоосфера » Кошки

Наказывать кошку за проступки следует с большой осторожностью, чтобы не вызвать у нее обиду и желание отомстить.

Эксперты рассказали, как наказывать кошек
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Правила наказания кошек:

  • Своевременность: наказание должно следовать сразу за проступком. Если наказать позже, кошка не свяжет наказание со своим поведением и не поймет его причины.
  • Гуманность: наказание должно быть мягким. Крики и физические наказания не только не помогут, но могут ухудшить поведение кошки.

Достаточно несколько раз произнести слово "нельзя" строгим тоном и пригрозить кошке пальцем. Важно приучать питомца к правильному поведению. Например, если кошка дерет обои, предложите ей когтеточку, если грызет цветы, купите ей кошачью траву в зоомагазине.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Последствия употребления меда: Ксения Бородина показала, что с ней произошло

Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.

Ксения Бородина столкнулась с неожиданной аллергической реакцией на мед
Молочный пилинг: корейский тренд для совершенной кожи
Азиатские секреты красоты: процедура молочного пилинга для кожи лица и его преимущества
Когда подкармливать помидоры после высадки в теплицу?
По карману только миллионерам: какие породы кошек населяют Рублевку
ВС РФ двигаются на Харьков и Сумы, десантники ВДВ начали штурм Часова Яра Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Последние материалы
В министерстве науки рассказали о приёме в ВУЗы в 2024 году
Составлен рейтинг самых доступных студий в Москве
Эксперты рассказали, как наказывать кошек
Пряный масляный соус: подавайте с любимой закуской
Science: создан протез, ощущающий предметы как здоровая конечность
Возвращение энергии: секреты преодоления усталости и апатии
Садальский объяснил, что не приглашает родню к себе домой
Почему в современных авто популярны подрулевые лепестки переключения передач?
Сорт моркови "Курода Шантане"
Pronews: каша быстрого приготовления вредна для пищеварения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников