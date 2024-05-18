Как наказывать котов и кошек, чтобы они все поняли: зарубите себе на носу

Эксперты рассказали, как наказывать кошек

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Наказывать кошку за проступки следует с большой осторожностью, чтобы не вызвать у нее обиду и желание отомстить.

Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Правила наказания кошек:

Своевременность: наказание должно следовать сразу за проступком. Если наказать позже, кошка не свяжет наказание со своим поведением и не поймет его причины.

Гуманность: наказание должно быть мягким. Крики и физические наказания не только не помогут, но могут ухудшить поведение кошки.

Достаточно несколько раз произнести слово "нельзя" строгим тоном и пригрозить кошке пальцем. Важно приучать питомца к правильному поведению. Например, если кошка дерет обои, предложите ей когтеточку, если грызет цветы, купите ей кошачью траву в зоомагазине.