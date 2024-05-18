Новый протез ощущает предметы как живая рука: революционное изобретение из Швеции

Science: создан протез, ощущающий предметы как здоровая конечность

0:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Уппсальского университета в Швеции разработали протез, способный ощущать предметы так же, как здоровая конечность.

Фото: Wikipedia by Daimler und benz Stiftung is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany

В отличие от обычных электронных "кож", новая система использует нейроморфную тактильную технологию, которая кодирует динамическую информацию с высокой точностью, подобной биологической нервной системе. Это позволяет быстро классифицировать объекты на начальной фазе прикосновения и обеспечивает мгновенную тактильную обратную связь, сообщает Science.

Разработка открывает новые возможности в нейроробототехнике и нейропротезировании, делая протезы более функциональными и удобными для пользователей.