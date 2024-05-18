Новый протез ощущает предметы как живая рука: революционное изобретение из Швеции

Учёные из Уппсальского университета в Швеции разработали протез, способный ощущать предметы так же, как здоровая конечность.
В отличие от обычных электронных "кож", новая система использует нейроморфную тактильную технологию, которая кодирует динамическую информацию с высокой точностью, подобной биологической нервной системе. Это позволяет быстро классифицировать объекты на начальной фазе прикосновения и обеспечивает мгновенную тактильную обратную связь, сообщает Science.
Разработка открывает новые возможности в нейроробототехнике и нейропротезировании, делая протезы более функциональными и удобными для пользователей.
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