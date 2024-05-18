Россиянам раскрыли, куда уходит лишний жир при диете

Согласно информации портала "Доктор Питер", избыточный жир во время похудения выводится через дыхание и мочу. Это вызвано биохимическими реакциями в организме.
Как указано на портале, если человек тратит больше калорий, чем потребляет, тело начинает использовать запасы жира для производства энергии. Начинается процесс липолиза, в результате которого жировые клетки выводят своё содержимое в кровь, чтобы использовать его в качестве источника энергии, а жирные кислоты сгорают при попадании в мышцы.
"Остатки жира преобразуются в воду и углекислый газ, чтобы потом покинуть тело через дыхание и мочу. Так что, когда вы худеете, вы буквально выдыхаете большую часть лишних килограммов", — уточнили авторы.
Также отмечается, что у каждого человека жир уходит из определённых частей тела быстрее, что обусловлено индивидуальными особенностями гормонального фона, генетики и образа жизни. Жир сначала уменьшается на руках, ногах и лице — в местах, где он доступнее.
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