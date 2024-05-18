Россиянам раскрыли, куда уходит лишний жир при диете

«Доктор Питер»: в процессе снижения веса жир покидает организм через дыхание и мочу

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно информации портала "Доктор Питер", избыточный жир во время похудения выводится через дыхание и мочу. Это вызвано биохимическими реакциями в организме.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как указано на портале, если человек тратит больше калорий, чем потребляет, тело начинает использовать запасы жира для производства энергии. Начинается процесс липолиза, в результате которого жировые клетки выводят своё содержимое в кровь, чтобы использовать его в качестве источника энергии, а жирные кислоты сгорают при попадании в мышцы.

"Остатки жира преобразуются в воду и углекислый газ, чтобы потом покинуть тело через дыхание и мочу. Так что, когда вы худеете, вы буквально выдыхаете большую часть лишних килограммов", — уточнили авторы.

Также отмечается, что у каждого человека жир уходит из определённых частей тела быстрее, что обусловлено индивидуальными особенностями гормонального фона, генетики и образа жизни. Жир сначала уменьшается на руках, ногах и лице — в местах, где он доступнее.