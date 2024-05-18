Дима Билан рассказал, что к его дому пробралась неадекватная фанатка: "Это конечно ужас"

Певец Дима Билан рассказал о случаях, когда его атаковали фанатки.
Дима Билан, который пришёл на праздник в честь 20-летнней карьеры Ольги Бузовой на телевидении, поведал о случаях, когда его фантаки вели себя не вполне адекватно.
Защищаться от влюблённых женщин артисту помогала охрана.
"Ждали и у подъезда, и в подъезд заходили, и на территорию дома залезали зимой! Ко мне на участок с высоким забором пробирались и писали на снегу "Я так люблю тебя"! Представляете?! Но это конечно ужас", — рассказал Билан в беседе с "Блокнотом".
По словам певца, ажиотаж вокруг его персоны сейчас несколько поутих.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.