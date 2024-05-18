Дима Билан рассказал, что к его дому пробралась неадекватная фанатка: "Это конечно ужас"

Певец Дима Билан пожаловался на неадекватных фанаток

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дима Билан рассказал о случаях, когда его атаковали фанатки.

Фото: https://vk.com/bilandima_official by ВК-аккаунт Димы Билана is licensed under public doman

Дима Билан, который пришёл на праздник в честь 20-летнней карьеры Ольги Бузовой на телевидении, поведал о случаях, когда его фантаки вели себя не вполне адекватно.

Защищаться от влюблённых женщин артисту помогала охрана.

"Ждали и у подъезда, и в подъезд заходили, и на территорию дома залезали зимой! Ко мне на участок с высоким забором пробирались и писали на снегу "Я так люблю тебя"! Представляете?! Но это конечно ужас", — рассказал Билан в беседе с "Блокнотом".

По словам певца, ажиотаж вокруг его персоны сейчас несколько поутих.