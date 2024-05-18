Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реально ли использовать кокосовое масло для отбеливания зубов
Хуснуллин: в планах создать альтернативы Суэцкому каналу
Как приготовить рыбу в клюквенном соусе
Россиянам рассказали, что купание в прохладной майской воде может вызвать судороги
«Доктор Питер»: в процессе снижения веса жир покидает организм через дыхание и мочу
Учёные разгадали причину выбора необычного места при строительстве пирамид в Египте
Певец Дима Билан пожаловался на неадекватных фанаток
Зачем нужна мощность в автомобиле: влияние на безопасность и управляемость
Посмотрели миллионы: фильм, который стал абсолютным лидером проката в СССР
Представлен простой и эффективный способ побороть чувство голода

Доктор Роудс: нарушения сна могут стать причиной непрекращающегося чувства голода

1:34
Здоровье

Согласно заявлению биолога Кристофера Роудса, из Калифорнии, проблемы со сном могут привести к появлению постоянного чувства голода, как сообщает Fox News Digital. Он подчеркнул важность сна для восстановления организма и утверждает, что недостаток сна заставляет людей увеличивать потребление пищи для компенсации энергии. Роудс советует восстановить биологические часы для решения данной проблемы.

Доктор Роудс: нарушения сна могут стать причиной непрекращающегося чувства голода
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Сон и приём пищи тесно связаны из-за их общего участия как в метаболических сигналах, так и в циркадных ритмах вашего организма. Точно так же, как мы приучаем наше тело к тому, когда ожидать сна, мы приучаем его к тому, когда ожидать еды, исходя из нашего типичного времени приема", — сообщил Кристофер Роудс.

Биолог отметил, что для восстановления циркадных ритмов необходима дисциплина, включающая отказ от перекусов ночью и перед сном. Он рекомендует ужинать за 4-6 часов до отхода ко сну. Также он указал на то, что значимость завтрака часто преувеличивается.

"Если вы не чувствуете голода по утрам, лучше просто следовать естественным сигналам своего организма, чем заставлять себя есть из чувства долга", — уточнил специалист.

Он отметил, что периодическое голодание может оказать позитивное воздействие на организм в некоторых случаях. При этом эксперт посоветовал восполнять энергию, потребляя горячий зелёный чай.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Популярное
Последствия употребления меда: Ксения Бородина показала, что с ней произошло

Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.

Ксения Бородина столкнулась с неожиданной аллергической реакцией на мед
Молочный пилинг: корейский тренд для совершенной кожи
Азиатские секреты красоты: процедура молочного пилинга для кожи лица и его преимущества
Когда подкармливать помидоры после высадки в теплицу?
По карману только миллионерам: какие породы кошек населяют Рублевку
ВС РФ двигаются на Харьков и Сумы, десантники ВДВ начали штурм Часова Яра Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Последние материалы
В министерстве науки рассказали о приёме в ВУЗы в 2024 году
Составлен рейтинг самых доступных студий в Москве
Эксперты рассказали, как наказывать кошек
Пряный масляный соус: подавайте с любимой закуской
Science: создан протез, ощущающий предметы как здоровая конечность
Возвращение энергии: секреты преодоления усталости и апатии
Садальский объяснил, что не приглашает родню к себе домой
Почему в современных авто популярны подрулевые лепестки переключения передач?
Сорт моркови "Курода Шантане"
Pronews: каша быстрого приготовления вредна для пищеварения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников