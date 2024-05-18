Представлен простой и эффективный способ побороть чувство голода

Доктор Роудс: нарушения сна могут стать причиной непрекращающегося чувства голода

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно заявлению биолога Кристофера Роудса, из Калифорнии, проблемы со сном могут привести к появлению постоянного чувства голода, как сообщает Fox News Digital. Он подчеркнул важность сна для восстановления организма и утверждает, что недостаток сна заставляет людей увеличивать потребление пищи для компенсации энергии. Роудс советует восстановить биологические часы для решения данной проблемы.

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"Сон и приём пищи тесно связаны из-за их общего участия как в метаболических сигналах, так и в циркадных ритмах вашего организма. Точно так же, как мы приучаем наше тело к тому, когда ожидать сна, мы приучаем его к тому, когда ожидать еды, исходя из нашего типичного времени приема", — сообщил Кристофер Роудс.

Биолог отметил, что для восстановления циркадных ритмов необходима дисциплина, включающая отказ от перекусов ночью и перед сном. Он рекомендует ужинать за 4-6 часов до отхода ко сну. Также он указал на то, что значимость завтрака часто преувеличивается.

"Если вы не чувствуете голода по утрам, лучше просто следовать естественным сигналам своего организма, чем заставлять себя есть из чувства долга", — уточнил специалист.

Он отметил, что периодическое голодание может оказать позитивное воздействие на организм в некоторых случаях. При этом эксперт посоветовал восполнять энергию, потребляя горячий зелёный чай.