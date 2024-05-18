Самая дешевая студия в Москве: 6 квадратных метров за 1,9 млн рублей

Составлен рейтинг самых доступных студий в Москве

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самая доступная студия на вторичном рынке в Москве имеет площадь 6 квадратных метров и продается за 1,9 миллиона рублей, сообщили специалисты сервиса Сбербанка "Домклик".

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева is licensed under public domain

"За эту цену можно приобрести апартаменты-студию на третьем этаже кирпичного восьмиэтажного дома, построенного в 1983 году. Помещение площадью 6,1 квадратного метра продается с косметическим ремонтом. В студии нет окон, но можно оборудовать санузел. До станции метро "Электрозаводская" — 12 минут пешком", — говорится в сообщении сервиса.

На втором месте среди самых дешевых предложений, по данным "Домклика", находится студия рядом с парком "Кусково". Апартаменты площадью 7,9 квадратных метра можно купить за 2,5 миллиона рублей. Они расположены на втором этаже дома, построенного в 1970 году. В помещении сделан ремонт, пространство разделено на зоны и имеется второй ярус. Ближайшая станция метро — "Рязанский проспект".

Третье место среди самых дешевых студий Москвы занимает вариант в Щербинке. Это апартаменты-студия на первом этаже двухэтажного дома 1950 года постройки. Цена — 2,69 миллиона рублей, площадь — 12,6 квадратных метра, указывается в сообщении.