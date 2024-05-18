Пряный масляный соус к закускам: можно приготовить в мгновение ока, если нежданно нагрянут гости

Пряный масляный соус: подавайте с любимой закуской

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Пряный масляный соус, приготовленный из сливочного масла, смешанного с мёдом, соусом чили и солью, станет настоящим наслаждением для любителей специй и остренького.

Фото: flickr.com by Guilhem Vellut is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это простой рецепт, соус можно приготовить в мгновение ока, если нежданно нагрянут гости.

Ингредиенты

2 стакана сливочного масла

4 столовые ложки томатного соуса чили

6 столовых ложек мёда

Соль по необходимости

Приготовление

В миске смешайте масло, мёд и соус чили. Следите, чтобы смесь была однородной и не имела комочков. Посолите и снова взбейте. Подавайте соус с любимой закуской!