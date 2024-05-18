Пряный масляный соус к закускам: можно приготовить в мгновение ока, если нежданно нагрянут гости

Пряный масляный соус, приготовленный из сливочного масла, смешанного с мёдом, соусом чили и солью, станет настоящим наслаждением для любителей специй и остренького.
Это простой рецепт, соус можно приготовить в мгновение ока, если нежданно нагрянут гости.
В миске смешайте масло, мёд и соус чили. Следите, чтобы смесь была однородной и не имела комочков. Посолите и снова взбейте. Подавайте соус с любимой закуской!
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