Определён самый вредный вариант завтрака

Каша быстрого приготовления с добавлением сахара и молока на завтрак, по сообщению Pronews. gr, является худшим вариантом завтрака, так как она может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови и последующее падение, в результате чего человек будет чувствовать себя уставшим и голодным до обеда. Врачи также советуют избегать употребления выпечки натощак.
"Выбирайте цельнозерновые продукты, сочетайте их с белком и клетчаткой. Это поможет получить энергию, которой хватит надолго", — сказано в материале.
Специалисты утверждают, что завтрак играет ключевую роль в питании, так как сразу после пробуждения надпочечники и желудочно-кишечный тракт наиболее активны. Важно, чтобы первый приём пищи содержал как белки, так и углеводы. Сладкие каши, содержащие рафинированные углеводы, воздействуют на пищеварение так же, как и жареная пища.
"Выбирайте более лёгкие варианты, такие как овсянка или яйца. Тогда первый приём пищи даст необходимую энергию", — подытожили эксперты.
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