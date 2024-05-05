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Доминирующий метод возведения жилых зданий в России: технологии монолитно-кирпичного строительства

Самый популярный материал для стен в России

1:24
Недвижимость

Монолитно-кирпичная технология является ведущим методом строительства жилых зданий в России, согласно данным портала ЕРЗ. РФ. Она используется при возведении 69,3% всех домов, и является доминирующей в 57 регионах страны, при этом в 50 из них её доля превышает 50%. Так, Группа компаний "КОРТРОС" при строительстве жилых комплексов в Подмосковье выбирает монолитные конструкции из железобетона.

Самый популярный материал для стен в России
Фото: Flickr by Daniel Chodusov is licensed under CC BY-ND 2.0

"Эта конструкция позволяет находить наиболее выгодные с точки зрения экономии материалов и сокращения трудозатрат решения, обеспечивая при этом высокие показатели прочности и безопасности на всех этапах жизненного цикла здания", — отмечает Николай Складнев, главный директор по строительству в ГК "КОРТРОС".

Стабильность конструкции подтверждается расчетами предельных состояний с учетом класса ответственности здания, определяемого согласно ГОСТ 27751 и требованиям проектной документации.

Эксперты подчеркивают уникальность московских проектов, указывая на то, что для высотных зданий выше 100 метров с предполагаемым сроком службы свыше 100 лет монолитная технология является не только предпочтительной, но и единственно возможной.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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