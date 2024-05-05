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Тимур Иванов желает под домашний арест

Тимур Иванов просится домой

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Происшествия » Парад мошенников

Адвокаты Тимура Иванова обратились с ходатайством о замене содержания под стражей на домашний арест. 

Тимур Иванов просится домой
Фото: commons.wikimedia.org by crimea.ria.ru is licensed under вости Крым, crimea.ria.ru

8 мая Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест обвиняемого в получении взятки Тимура Иванова. Сам Иванов, заместитель министра обороны, решил участвовать в слушании по видеосвязи из СИЗО "Лефортово".

Адвокаты Иванова просят отменить решение о заключении под стражу и перевести его под домашний арест. Защита планирует сделать основной упор на данные о личности обвиняемого, включая его награды и семейное положение. Адвокаты также не исключают возможности предложить за Иванова залог, но это может вызвать проблемы из-за ареста активов фигуранта.

Однако в связи с высокой угрозой побега обвиняемого или иных возможных шагов с целью препятствия следствия, суд едва ли отпустит Иванова под домашний арест. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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