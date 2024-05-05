Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут

Астильба — травянистое многолетнее растение, которое даёт массу красивых цветов среди кружевной, похожей на папоротник листвы.
Но если ваша астильба некоторое время не цвела или цветение снижается, обычно это результат нескольких общих ошибок при выращивании. К счастью, те, которые легко исправить.
1. Условия почвы
Хотя астильбы, как правило, являются простыми в уходе многолетними растениями, которые приспосабливаются к различным почвам, кроме глинистых, они прекрасно растут при выращивании в оптимальных условиях и демонстрируют красивую изумрудно-бронзово-зеленую листву с высокими яркими цветами.
Для получения массы величественных цветов и обильной, пышной листвы обеспечьте астильбе прохладную, влажную почву с рыхлой текстурой, которая хорошо дренируется, богата органическими веществами и имеет слегка кислый рН 6,0.
Виды рода Astilbe хорошо питаются, и им полезно вносить органические удобрения дважды в год.
Весной и осенью аккуратно внесите большое количество компоста или хорошо перепревшего навоза в почву вокруг корневищ, стараясь не повредить корни.
Это помогает сделать почву рыхлой и легкой, улучшает содержание питательных веществ в почве и способствует удержанию влаги.
Кроме того, со временем рН почвы может меняться, что может отрицательно сказаться на цветении.
2. Полив
Чтобы у растения была сильная корневая система и было много цветов, обильно поливайте раз в неделю, оставляя около одного дюйма воды, при отсутствии дождя. Не допускайте пересыхания почвы, а в жарких условиях может потребоваться обильный полив два раза в неделю.
Лучше избегать частых и лёгких поливов, которые способствуют появлению неглубоких и слабых корней.
Толстый двухдюймовый слой мульчи также может быть полезен для сохранения влаги. Используйте такие материалы, как измельченная кора, опавшая листва, хвоя хвойных деревьев или солома, чтобы сохранить влажность почвы и охладить корни — именно то, что им нравится! Вносите мульчу весной, когда вы начинаете свой режим полива.
И хотя растениям нравится влажная почва, влажных условий следует избегать, а место их выращивания должно быть хорошо дренируемым, особенно зимой. Сочетание низких температур и заболоченной почвы может вызвать корневую гниль.
3. Тень и солнечный свет
Имея заслуженную репутацию звезды тенистого сада, астильба переносит умеренное количество солнечного света и на самом деле дает лучший цветочный вид при трех-шести часах прямого солнечного света каждый день.
Идеальное освещение — утренний солнечный свет, за которым следует пятнистая, легкая или умеренная тень до конца дня. Но они растут и в полной тени, хотя цветочное оформление будет не таким впечатляющим.
Где бы они ни были посажены, следует избегать жаркого послеполуденного солнца, поскольку жара может препятствовать росту и вызвать проблемы с распусканием почек у растений.
Если вы обнаружите, что у ваших растений опаленная солнцем листва, они поникают во второй половине дня или не завязывают бутоны, подумайте о перемещении их в более затененное место.
4. Требования к удобрениям
Растения, у которых много крупных цветков, такие как астильба, обычно хорошо питаются — для получения таких пышных цветков требуется много корма. И одной из наиболее распространённых причин того, что астильба не цветет, является недостаточное питание.
Чтобы растения оставляли много шлейфа, им пригодится одна-две дополнительные порции удобрений.
Это можно внести в качестве подкормки в прикорневую зону или аккуратно заделать в почву культиватором в качестве дополнительной подкормки, стараясь не повредить корневища.
После внесения компоста внесите удобрение с замедленным высвобождением.
Универсальная подкормка — это прекрасно, но для получения эффектных облаков красочного цветения цветущим растениям лучше использовать более высокое содержание фосфора.
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