Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут

Как заставить цвести астильбу

4:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Астильба — травянистое многолетнее растение, которое даёт массу красивых цветов среди кружевной, похожей на папоротник листвы.

Фото: source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Но если ваша астильба некоторое время не цвела или цветение снижается, обычно это результат нескольких общих ошибок при выращивании. К счастью, те, которые легко исправить.

1. Условия почвы

Хотя астильбы, как правило, являются простыми в уходе многолетними растениями, которые приспосабливаются к различным почвам, кроме глинистых, они прекрасно растут при выращивании в оптимальных условиях и демонстрируют красивую изумрудно-бронзово-зеленую листву с высокими яркими цветами.

Для получения массы величественных цветов и обильной, пышной листвы обеспечьте астильбе прохладную, влажную почву с рыхлой текстурой, которая хорошо дренируется, богата органическими веществами и имеет слегка кислый рН 6,0.

Виды рода Astilbe хорошо питаются, и им полезно вносить органические удобрения дважды в год.

Весной и осенью аккуратно внесите большое количество компоста или хорошо перепревшего навоза в почву вокруг корневищ, стараясь не повредить корни.

Это помогает сделать почву рыхлой и легкой, улучшает содержание питательных веществ в почве и способствует удержанию влаги.

Кроме того, со временем рН почвы может меняться, что может отрицательно сказаться на цветении.

2. Полив

Чтобы у растения была сильная корневая система и было много цветов, обильно поливайте раз в неделю, оставляя около одного дюйма воды, при отсутствии дождя. Не допускайте пересыхания почвы, а в жарких условиях может потребоваться обильный полив два раза в неделю.

Лучше избегать частых и лёгких поливов, которые способствуют появлению неглубоких и слабых корней.

Толстый двухдюймовый слой мульчи также может быть полезен для сохранения влаги. Используйте такие материалы, как измельченная кора, опавшая листва, хвоя хвойных деревьев или солома, чтобы сохранить влажность почвы и охладить корни — именно то, что им нравится! Вносите мульчу весной, когда вы начинаете свой режим полива.

И хотя растениям нравится влажная почва, влажных условий следует избегать, а место их выращивания должно быть хорошо дренируемым, особенно зимой. Сочетание низких температур и заболоченной почвы может вызвать корневую гниль.

3. Тень и солнечный свет

Имея заслуженную репутацию звезды тенистого сада, астильба переносит умеренное количество солнечного света и на самом деле дает лучший цветочный вид при трех-шести часах прямого солнечного света каждый день.

Идеальное освещение — утренний солнечный свет, за которым следует пятнистая, легкая или умеренная тень до конца дня. Но они растут и в полной тени, хотя цветочное оформление будет не таким впечатляющим.

Где бы они ни были посажены, следует избегать жаркого послеполуденного солнца, поскольку жара может препятствовать росту и вызвать проблемы с распусканием почек у растений.

Если вы обнаружите, что у ваших растений опаленная солнцем листва, они поникают во второй половине дня или не завязывают бутоны, подумайте о перемещении их в более затененное место.

4. Требования к удобрениям

Растения, у которых много крупных цветков, такие как астильба, обычно хорошо питаются — для получения таких пышных цветков требуется много корма. И одной из наиболее распространённых причин того, что астильба не цветет, является недостаточное питание.

Чтобы растения оставляли много шлейфа, им пригодится одна-две дополнительные порции удобрений.

Это можно внести в качестве подкормки в прикорневую зону или аккуратно заделать в почву культиватором в качестве дополнительной подкормки, стараясь не повредить корневища.

После внесения компоста внесите удобрение с замедленным высвобождением.

Универсальная подкормка — это прекрасно, но для получения эффектных облаков красочного цветения цветущим растениям лучше использовать более высокое содержание фосфора.