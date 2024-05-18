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Диетолог: при бессолевой диете хлорид натрия не исключается полностью

Врач Залетова: натрий является один из самых важных электролитов

1:21
Здоровье

Врачи часто рекомендуют пациентам с гипертонией и сердечной недостаточностью придерживаться бессолевой диеты. Однако это не означает, что пациенты должны полностью исключать поваренную соль. Врач-диетолог Татьяна Залетова в эфире радио Sputnik пояснила, что натрий необходим для клеточных функций человеческого организма, поскольку является одним из важнейших электролитов.

Врач Залетова: натрий является один из самых важных электролитов
Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Public domain

По её словам, при соблюдении бессолевой диеты врачи предлагают исключить из рациона продукты с уже добавленной в состав солью, вроде колбасы, пельменей, сыра и сосисок. Однако натрий всё равно будет поступать в организм одновременно с натуральными продуктами.

"Для нормального существования нам достаточно 1,5 грамма соли в день. Такое количество можно получать при бессолевой диете из морепродуктов, овощей, фруктов", — дополнила Татьяна Залетова.

Истинный дефицит натрия может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, а в некоторых случаях даже к смертельному исходу. При переходе на бессолевую диету важно постепенно избавляться от продуктов, содержащих соль. Одновременно с тем, следует следить за давлением, поскольку резкое снижение потребления соли может нарушить водно-солевой баланс организма.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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