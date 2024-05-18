Диетолог: при бессолевой диете хлорид натрия не исключается полностью

Врачи часто рекомендуют пациентам с гипертонией и сердечной недостаточностью придерживаться бессолевой диеты. Однако это не означает, что пациенты должны полностью исключать поваренную соль. Врач-диетолог Татьяна Залетова в эфире радио Sputnik пояснила, что натрий необходим для клеточных функций человеческого организма, поскольку является одним из важнейших электролитов.
По её словам, при соблюдении бессолевой диеты врачи предлагают исключить из рациона продукты с уже добавленной в состав солью, вроде колбасы, пельменей, сыра и сосисок. Однако натрий всё равно будет поступать в организм одновременно с натуральными продуктами.
"Для нормального существования нам достаточно 1,5 грамма соли в день. Такое количество можно получать при бессолевой диете из морепродуктов, овощей, фруктов", — дополнила Татьяна Залетова.
Истинный дефицит натрия может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, а в некоторых случаях даже к смертельному исходу. При переходе на бессолевую диету важно постепенно избавляться от продуктов, содержащих соль. Одновременно с тем, следует следить за давлением, поскольку резкое снижение потребления соли может нарушить водно-солевой баланс организма.
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