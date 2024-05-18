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Помог Google: Рэпер Джиган признался, что забыл сколько ему лет

Рэпер Джиган забыл сколько ему лет

0:44
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган не перестаёт удивлять публику. На этот раз музыкант запамятовал дату своего рождения.

Рэпер Джиган забыл сколько ему лет
Фото: https://vk.com/iamgeegun by ВК-аккаунт Джигана is licensed under public doman

Рэпер Джиган честно рассказал, что прибег к информации поисковой системы Google, чтобы выяснить свой возраст.

Артист опубликовал скрин со своего телефона с запросом в поисковую систему. Интернет услужливо напомнил артисту, что он родился 2 августа 1985 года. Джиган выяснил, что ему 38 лет.

Google освежил память рэпера и о том, что он женат на Оксане Самойловой с 2012 года.

Ранее сообщалось, что Самойлова отпраздновала свое 36-летие.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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