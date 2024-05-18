Помог Google: Рэпер Джиган признался, что забыл сколько ему лет

Рэпер Джиган не перестаёт удивлять публику. На этот раз музыкант запамятовал дату своего рождения.
Рэпер Джиган честно рассказал, что прибег к информации поисковой системы Google, чтобы выяснить свой возраст.
Артист опубликовал скрин со своего телефона с запросом в поисковую систему. Интернет услужливо напомнил артисту, что он родился 2 августа 1985 года. Джиган выяснил, что ему 38 лет.
Google освежил память рэпера и о том, что он женат на Оксане Самойловой с 2012 года.
Ранее сообщалось, что Самойлова отпраздновала свое 36-летие.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.