Помог Google: Рэпер Джиган признался, что забыл сколько ему лет

Рэпер Джиган забыл сколько ему лет

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Рэпер Джиган не перестаёт удивлять публику. На этот раз музыкант запамятовал дату своего рождения.

Фото: https://vk.com/iamgeegun by ВК-аккаунт Джигана is licensed under public doman

Рэпер Джиган честно рассказал, что прибег к информации поисковой системы Google, чтобы выяснить свой возраст.

Артист опубликовал скрин со своего телефона с запросом в поисковую систему. Интернет услужливо напомнил артисту, что он родился 2 августа 1985 года. Джиган выяснил, что ему 38 лет.

Google освежил память рэпера и о том, что он женат на Оксане Самойловой с 2012 года.

Ранее сообщалось, что Самойлова отпраздновала свое 36-летие.

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