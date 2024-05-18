Борьба с грибком ногтей: причины, лечение и профилактика

Причины возникновения инфекции ногтей и методы ее лечения

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Грибковая инфекция ногтей может иметь серьезные последствия, и без должного лечения восстановление становится затруднительным. Мы рассмотрели причины возникновения этого заболевания, осложнения, а также подготовили список наиболее эффективных медикаментов для его лечения. В основе заражения лежит прямой контакт с инфицированным человеком или сопутствующие заболевания, такие как гипотиреоз или диабет.

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Среди медикаментов, показанных для лечения онихомикоза, в списке фигурируют такие препараты, как "Экзодерил", "Лоцерил", "Офломил", "Микодерил", "Микозан", "Кандид" и другие. Важно своевременно обращаться к врачу-подологу и соблюдать рекомендации по профилактике, таким как смена носков, отказ от общих тапочек и использование индивидуальных полотенец.

Лечение длится различное время, зависящее от множества факторов, включая вид грибка и запущенность процесса. Народные средства и антисептики могут приносить лишь временный эффект, и для лечения рекомендуется применять противогрибковые препараты.



