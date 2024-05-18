Кардиолог указала на типичные ошибки в измерении кровяного давления

В беседе с "Газетой.Ru" кардиолог Наталия Блинова подчеркнула, что нередко пациенты делают ошибки при использовании медицинского аппарата для измерения давления. Одной из наиболее распространённых ошибок является неправильное положение тела.
"Важно занимать правильное положение при измерении: сидя, манжета должна быть примерно на уровне сердца, рука должна иметь опору", — заметила Наталия Блинова.
Блинова рекомендует использовать автоматические тонометры вместо механических из-за их более простого использования. Она также отмечает, что измерение давления на запястье не является подходящим способом и не даёт точных результатов, поэтому лучше использовать манжету на плече. Ошибки в измерениях могут повлиять на правильное лечение гипертонии и диагностику.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.