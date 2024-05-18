Кардиолог указала на типичные ошибки в измерении кровяного давления

Врач Блинова: ошибкой при измерении давления является неправильное положение руки

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В беседе с "Газетой.Ru" кардиолог Наталия Блинова подчеркнула, что нередко пациенты делают ошибки при использовании медицинского аппарата для измерения давления. Одной из наиболее распространённых ошибок является неправильное положение тела.

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"Важно занимать правильное положение при измерении: сидя, манжета должна быть примерно на уровне сердца, рука должна иметь опору", — заметила Наталия Блинова.

Блинова рекомендует использовать автоматические тонометры вместо механических из-за их более простого использования. Она также отмечает, что измерение давления на запястье не является подходящим способом и не даёт точных результатов, поэтому лучше использовать манжету на плече. Ошибки в измерениях могут повлиять на правильное лечение гипертонии и диагностику.