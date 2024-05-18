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Medical Xpress: учёные из США считают, что пробиотики на основе бактерии Ruminococcus gnavus, способны помочь онкобольным людям

Пробиотики на основе бактерии Ruminococcus gnavus, могут помочь онкобольным людям

0:50
Здоровье

Учёные из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе выявили, что Ruminococcus gnavus может усилить действие иммунотерапии при онкологии.

Пробиотики на основе бактерии Ruminococcus gnavus, могут помочь онкобольным людям
Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Этот эксперимент был проведён на мышах. Исследователи обнаружили, что у мышей, которые лишены белка TREM2, подавляющий иммунные T-клетки, при лечении иммунотерапией онкообразования полностью исчезали. Учёные ввели Ruminococcus gnavus мышам с TREM2 и провели иммунотерапию. В результате опухоли уменьшились.

Выяснилось, что бактерии Ruminococcus gnavus, которые были у мышей, позволили усилить действие иммунотерапии. Учёные считают, что пробиотики на основе этих бактерий, могут помочь людям с онкозаболеваниями, пишет Medical Xpress.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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