Medical Xpress: учёные из США считают, что пробиотики на основе бактерии Ruminococcus gnavus, способны помочь онкобольным людям

Пробиотики на основе бактерии Ruminococcus gnavus, могут помочь онкобольным людям

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе выявили, что Ruminococcus gnavus может усилить действие иммунотерапии при онкологии.

Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Этот эксперимент был проведён на мышах. Исследователи обнаружили, что у мышей, которые лишены белка TREM2, подавляющий иммунные T-клетки, при лечении иммунотерапией онкообразования полностью исчезали. Учёные ввели Ruminococcus gnavus мышам с TREM2 и провели иммунотерапию. В результате опухоли уменьшились.

Выяснилось, что бактерии Ruminococcus gnavus, которые были у мышей, позволили усилить действие иммунотерапии. Учёные считают, что пробиотики на основе этих бактерий, могут помочь людям с онкозаболеваниями, пишет Medical Xpress.