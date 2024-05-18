Знаменитый торт "Красный бархат" без яиц: приготовить можно легко дома за 3 простых шага

Это красивый торт красного цвета с глазурью из сливочного сыра. Приготовить его можно за три простых шага!
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Ингредиенты
280 г сливочного сыра
2 стакана сахарной пудры
1,5 стакана пшеничной муки
450 г сгущённого молока
1/2 стакана йогурта (творога)
2 столовые ложки пищевого красителя
1 столовая ложка разрыхлителя
1 стакан сливочного масла
1 чайная ложка ванильной эссенции
1 столовая ложка какао-порошка
1 чайная ложка пищевой соды
1/2 стакана воды
1 чайная ложка яблочного уксуса
Ингредиенты
Начните с приготовления глазури. В миску добавьте сливочный сыр и 1/2 стакана сливочного масла. Хорошо взбейте. Теперь добавьте ванильную эссенцию, а затем постепенно добавляйте сахарную пудру.
Разогрейте духовку до 160 градусов. Смажьте маслом круглую форму для выпечки. Добавьте в миску муку, разрыхлитель, пищевую соду и какао-порошок. Хорошо перемешайте, а затем отложите в сторону. В большой миске взбейте сгущёнку и 1/2 стакана сливочного масла. Добавьте красный пищевой краситель. Взбейте ещё раз.
Постепенно, небольшими порциями, добавляйте мучную смесь в смесь из сгущёнки, постоянно помешивая. Добавьте йогурт вместе с 1 чайной ложкой сахарной пудры, яблочным уксусом и взбивайте ещё 2 минуты. Вылейте тесто в форму и выпекайте в разогретой духовке 30 минут. Затем полейте глазурью из сливочного сыра!