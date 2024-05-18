Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сорт моркови "Курода Шантане"
Pronews: каша быстрого приготовления вредна для пищеварения
Как правильно организовывать поход
Александру Мартынову бывает трудно платить по ипотеке из-за "Универа"
Врач Блинова: ошибкой при измерении давления является неправильное положение руки
Врач Залетова: натрий является один из самых важных электролитов
Памятка для туризма на Кубу
Аренда "однушек" подорожала в 44 крупных городах России
Астрофизик предложил новый взгляд на природу человеческого сознания
Знаменитый торт "Красный бархат" без яиц: приготовить можно легко дома за 3 простых шага

Как приготовить дома торт "Красный бархат" без яиц

1:47
Еда

Это красивый торт красного цвета с глазурью из сливочного сыра. Приготовить его можно за три простых шага!

Как приготовить дома торт "Красный бархат" без яиц
Фото: commons.wikimedia.org by Jamie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 280 г сливочного сыра
  • 2 стакана сахарной пудры
  • 1,5 стакана пшеничной муки
  • 450 г сгущённого молока
  • 1/2 стакана йогурта (творога)
  • 2 столовые ложки пищевого красителя
  • 1 столовая ложка разрыхлителя
  • 1 стакан сливочного масла
  • 1 чайная ложка ванильной эссенции
  • 1 столовая ложка какао-порошка
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 1/2 стакана воды
  • 1 чайная ложка яблочного уксуса

Ингредиенты

  1. Начните с приготовления глазури. В миску добавьте сливочный сыр и 1/2 стакана сливочного масла. Хорошо взбейте. Теперь добавьте ванильную эссенцию, а затем постепенно добавляйте сахарную пудру. 
  2. Разогрейте духовку до 160 градусов. Смажьте маслом круглую форму для выпечки. Добавьте в миску муку, разрыхлитель, пищевую соду и какао-порошок. Хорошо перемешайте, а затем отложите в сторону. В большой миске взбейте сгущёнку и 1/2 стакана сливочного масла. Добавьте красный пищевой краситель. Взбейте ещё раз.
  3. Постепенно, небольшими порциями, добавляйте мучную смесь в смесь из сгущёнки, постоянно помешивая. Добавьте йогурт вместе с 1 чайной ложкой сахарной пудры, яблочным уксусом и взбивайте ещё 2 минуты. Вылейте тесто в форму и выпекайте в разогретой духовке 30 минут. Затем полейте глазурью из сливочного сыра!
Роскошный торт КРАСНЫЙ БАРХАТ!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Последствия употребления меда: Ксения Бородина показала, что с ней произошло

Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.

Ксения Бородина столкнулась с неожиданной аллергической реакцией на мед
Молочный пилинг: корейский тренд для совершенной кожи
Азиатские секреты красоты: процедура молочного пилинга для кожи лица и его преимущества
Когда подкармливать помидоры после высадки в теплицу?
По карману только миллионерам: какие породы кошек населяют Рублевку
ВС РФ двигаются на Харьков и Сумы, десантники ВДВ начали штурм Часова Яра Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Последние материалы
Врач Блинова: ошибкой при измерении давления является неправильное положение руки
Как приготовить дома торт "Красный бархат" без яиц
Врач Залетова: натрий является один из самых важных электролитов
Памятка для туризма на Кубу
Аренда "однушек" подорожала в 44 крупных городах России
Астрофизик предложил новый взгляд на природу человеческого сознания
Пробиотики на основе бактерии Ruminococcus gnavus, могут помочь онкобольным людям
Причины возникновения инфекции ногтей и методы ее лечения
Почему стоит создать лунный сад
Рэпер Джиган забыл сколько ему лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников