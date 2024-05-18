Знаменитый торт "Красный бархат" без яиц: приготовить можно легко дома за 3 простых шага

Как приготовить дома торт "Красный бархат" без яиц

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Это красивый торт красного цвета с глазурью из сливочного сыра. Приготовить его можно за три простых шага!

Фото: commons.wikimedia.org by Jamie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

280 г сливочного сыра

2 стакана сахарной пудры

1,5 стакана пшеничной муки

450 г сгущённого молока

1/2 стакана йогурта (творога)

2 столовые ложки пищевого красителя

1 столовая ложка разрыхлителя

1 стакан сливочного масла

1 чайная ложка ванильной эссенции

1 столовая ложка какао-порошка

1 чайная ложка пищевой соды

1/2 стакана воды

1 чайная ложка яблочного уксуса

Ингредиенты

Начните с приготовления глазури. В миску добавьте сливочный сыр и 1/2 стакана сливочного масла. Хорошо взбейте. Теперь добавьте ванильную эссенцию, а затем постепенно добавляйте сахарную пудру. Разогрейте духовку до 160 градусов. Смажьте маслом круглую форму для выпечки. Добавьте в миску муку, разрыхлитель, пищевую соду и какао-порошок. Хорошо перемешайте, а затем отложите в сторону. В большой миске взбейте сгущёнку и 1/2 стакана сливочного масла. Добавьте красный пищевой краситель. Взбейте ещё раз. Постепенно, небольшими порциями, добавляйте мучную смесь в смесь из сгущёнки, постоянно помешивая. Добавьте йогурт вместе с 1 чайной ложкой сахарной пудры, яблочным уксусом и взбивайте ещё 2 минуты. Вылейте тесто в форму и выпекайте в разогретой духовке 30 минут. Затем полейте глазурью из сливочного сыра!