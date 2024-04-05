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Великобритания призывает НАТО увеличить оборонные расходы из-за опасения возможной победы Трампа на выборах в США

Глава МИД Кэмерон: страны НАТО должны увеличить расходы на ВПК чтобы защитить блок от возможной победы Трампа

2:31
Мир

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон высказал мнение, что увеличение оборонных расходов стран НАТО позволит защитить альянс от потенциальных рисков, связанных с возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Глава МИД Кэмерон: страны НАТО должны увеличить расходы на ВПК чтобы защитить блок от возможной победы Трампа
Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under United Kingdom Open Government Licence v3.0

По его словам, приведение НАТО в "максимально сильную форму" поможет оградить альянс от возможного воздействия результатов американских выборов. Кэмерон отметил, что независимо от того, кто станет президентом США, новый или переизбранный глава государства будет заинтересован в инвестировании в успех НАТО, увидев его силу и превышающие 2% ВВП оборонные расходы стран-членов.

Министр также связал с выборами в США поддержку Украины, заявив, что если к концу года Россия понесет существенные потери, не приобретя значительных территорий, то новое или переизбранное американское руководство увидит, что Украина - это вопрос, в который стоит инвестировать.

Кэмерон напомнил о рекордном увеличении Великобританией военных расходов в рамках оборонного бюджета на период с 2020 по 2025 год на 24 миллиарда фунтов стерлингов, отметив, что правительство признает необходимость тратить больше на оборону. При этом он отказался назвать конкретную дату, когда оборонные расходы страны достигнут уровня 2,5% ВВП.

Кроме того, министр выразил обеспокоенность в связи с усталостью от украинского конфликта, сообщив, что на следующей неделе посетит США, где попытается убедить Конгресс разблокировать 60 миллиардов долларов помощи Киеву.

В то же время НАТО обсуждает новые инициативы по оказанию военной помощи Украине, в том числе возможные изменения в работе контактной группы по Украине, которая в настоящее время функционирует под руководством США. По данным источников, руководство этой группой может перейти непосредственно к НАТО, поскольку союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и возможного изменения политики Вашингтона в отношении Украины.

Россия, в свою очередь, считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе поставками оружия и подготовкой кадров.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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