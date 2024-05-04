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Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Как ухаживать за фикусом

1:33
Садоводство » Комнатные цветы

Одним из самых популярных комнатных растений на протяжении десятилетий был изящный фикус, или фиговое дерево, с его глянцевыми листьями и светло-серым стволом. Для комнатного растения он высокий, но хорошо подходит для большого горшка или контейнера, где он определенно будет привлекать внимание.

Как ухаживать за фикусом
Фото: commons.wikimedia.org by avid J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как тропическое растение, фикус, также называемый "плакучим инжиром", нуждается в большом количестве яркого непрямого света. Разместите его возле самых ярких окон, обычно выходящих на южную или западную сторону. После того, как он будет установлен, оставьте его в покое. Фикус привередлив и плохо реагирует на изменения. Фикусы будут сбрасывать листья при изменении уровня освещённости или температуры.

Способ определить, пора ли поливать, — это наклонить горшок и почувствовать его вес; если он действительно лёгкий, вероятно, пришло время дать ему попить. После полива всегда сливайте всю воду, которая скапливается в поддоне под горшком; ни одно растение не любит мокрых "ножек".

Чтобы подкормить ваш фикус, давайте ему жидкое универсальное удобрение в период вегетации с апреля по сентябрь.

Держите это растение подальше от любопытных домашних животных, которые любят пощипывать комнатные растения. Время от времени протирайте пыль или опрыскивайте его листья влажной тканью или слегка разбрызгивайте из насадки для душа.

Уход за фикусом. 5 правил, которые надо знать всем!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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