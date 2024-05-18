Результаты исследований американских учёных подтверждают нежелательные последствия для здоровья от некоторых растительных масел

ELife: соотношение омега-6 и омега-3 в крови влияет на риск смертности

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты изучили уровень разнообразных жирных кислот в крови у более чем 85 тысяч участников.

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Проведя анализ имеющихся данных, учёные заключили, что соотношение жирных кислот омега-6 и омега-3 в крови играет роль в риске развития общей смертности, от онкологии и заболеваний сердца.

По данным портала научного журнала ELife, у людей с более высоким уровнем соотношения этих кислот отмечался увеличенный риск смерти.

Согласно сообщению научного журнала, участники исследования находились под наблюдением учёных в среднем в течение 12,7 лет.

В период исследования умерли 6 461 человек, из них 2 794 прошли от рака, а 1 668 — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, например, нерафинированные растительные масла нельзя использовать для жарки. Данные масла не подвергаются очищению от естественных примесей, которые при тепловой обработке начинают гореть, образуя канцерогенные вещества, как рассказала в интервью для "Москва 24" Юлия Чехонина - врач-диетолог и кандидат медицинских наук. Она также дополнила, что к употреблению рекомендуется не более одной столовой ложки растительного масла в сутки.