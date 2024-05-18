Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Беглов: пациент уже выписан из стационара
Выдача семейной ипотеки сократиться на 50% после 1 июля
Эксперты рассказали, почему кошка может драться
Питательный боул с творогом и ананасом: рецепт
Учёные РФ случайно отключили иммунную систему бактерий
Сын Наталии Медведевой объяснил, в какой одежде за ним нужно приходить в школу
Как сделать высокие грядки на огороде
Причины появления седины в молодом возрасте
Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле: эффективные методы
Результаты исследований американских учёных подтверждают нежелательные последствия для здоровья от некоторых растительных масел

ELife: соотношение омега-6 и омега-3 в крови влияет на риск смертности

1:26
Здоровье

Специалисты изучили уровень разнообразных жирных кислот в крови у более чем 85 тысяч участников.

ELife: соотношение омега-6 и омега-3 в крови влияет на риск смертности
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Проведя анализ имеющихся данных, учёные заключили, что соотношение жирных кислот омега-6 и омега-3 в крови играет роль в риске развития общей смертности, от онкологии и заболеваний сердца.

По данным портала научного журнала ELife, у людей с более высоким уровнем соотношения этих кислот отмечался увеличенный риск смерти.

Согласно сообщению научного журнала, участники исследования находились под наблюдением учёных в среднем в течение 12,7 лет.

В период исследования умерли 6 461 человек, из них 2 794 прошли от рака, а 1 668 — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, например, нерафинированные растительные масла нельзя использовать для жарки. Данные масла не подвергаются очищению от естественных примесей, которые при тепловой обработке начинают гореть, образуя канцерогенные вещества, как рассказала в интервью для "Москва 24" Юлия Чехонина - врач-диетолог и кандидат медицинских наук. Она также дополнила, что к употреблению рекомендуется не более одной столовой ложки растительного масла в сутки.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Последствия употребления меда: Ксения Бородина показала, что с ней произошло

Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.

Ксения Бородина столкнулась с неожиданной аллергической реакцией на мед
Молочный пилинг: корейский тренд для совершенной кожи
Азиатские секреты красоты: процедура молочного пилинга для кожи лица и его преимущества
Когда подкармливать помидоры после высадки в теплицу?
По карману только миллионерам: какие породы кошек населяют Рублевку
ВС РФ двигаются на Харьков и Сумы, десантники ВДВ начали штурм Часова Яра Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Простой заливной пирог с рыбными консервами: отличный ужин на скорую руку
Тонкие блины на кефире: классический рецепт, который получится у всех
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Можно ли сыпать золу под пионы на дачном участке?
Последние материалы
Завкафедрой Компанцев: аналогов на рынке нет
У людей, имеющих доступ к гос. тайне, будут проверять загранпаспорта
ИИ от OpenAI успешно прошёл тест Тьюринга
Сорт моркови "Абако F1"
Врач Ражева перечислила основные причины кожного зуда
Покупку загородного дома планируют почти 15% россиян
Рецепт кексов с ветчиной и сыром к завтраку
Учёные нашли 2 белка, благодаря которым можно предсказать риск инсульта с тромбозом
Анджелину Джоли поймали на свидании с Воландом из "Мастера и Маргариты"
Как прошёл показ фильма в Саудовской Аравии после 35-летнего запрета кинотеатров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников