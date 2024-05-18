Первый в мире препарат для восстановления костной ткани был разработан российскими учеными

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Завкафедрой Компанцев: аналогов на рынке нет

0:43
Здоровье

Согласно заявлению Дмитрия Компанцева, заведующего кафедрой технологии лекарств пятигорского филиала ВолгГМУ, крайне сложная питательно-строительная смесь была усилена активаторами регенерации.

Завкафедрой Компанцев: аналогов на рынке нет
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это помогает стимулировать организм для запуска собственного процесса восстановления костной ткани, которая впоследствии синтезируется собственными структурами.

По словам учёного, в настоящее время нет других медицинских продуктов на рынке, аналогичных данному по составу.

Гель применим в хирургических вмешательствах на костях лица и челюсти, для исправления деформаций костной и хрящевой ткани в стоматологии и хирургии, сообщает ТАСС.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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