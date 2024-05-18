Новый Законопроект: проверка загранпаспортов для владельцев гос. тайны

У людей, имеющих доступ к гос. тайне, будут проверять загранпаспорта

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий проверку загранпаспортов лиц, обладающих доступом к государственной тайне. Руководителям, принимающим решения о доступе к гостайне, и сотрудникам секретных подразделений предлагают предоставить право проверять соблюдение условий для выезда за границу. Текст законопроекта размещен в электронной базе Госдумы.

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Авторы законопроекта считают, что сравнение отметок пограничных служб при пересечении границы с данными секретных подразделений о разрешениях на выезд (уведомлениях о выезде) является наиболее эффективным и простым способом контроля выполнения условий выезда за границу.

Законопроект направлен на обеспечение полноты правового регулирования, включая нормы, определяющие ответственность за нарушение условий выезда за границу. Предлагаемые изменения должны повысить эффективность защиты гостайны.

Предложение вызвало интерес у экспертов в сфере туризма. В частности, Ассоциация туроператоров России рассказала о шести лучших направлениях для путешествий внутри страны без необходимости оформления загранпаспорта или визы.