Забудьте о запотевших стеклах навсегда: секреты чистой видимости в вашем авто

Запотевание стекол в автомобиле является частой проблемой, особенно актуальной в холодное время года, когда разница температур внутри и снаружи машины приводит к конденсации влаги.
Эта проблема усугубляется, если стекла грязные или салон влажный. Эффективные методы борьбы с запотеванием включают правильную циркуляцию воздуха в салоне с помощью обдува и кондиционера, регулярную чистку салонного фильтра и протирание стекол.
Кроме того, использование специальных средств, создающих на стекле защитную пленку, может помочь предотвратить конденсацию влаги.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.