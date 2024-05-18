Забудьте о запотевших стеклах навсегда: секреты чистой видимости в вашем авто

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле: эффективные методы

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Запотевание стекол в автомобиле является частой проблемой, особенно актуальной в холодное время года, когда разница температур внутри и снаружи машины приводит к конденсации влаги.

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Эта проблема усугубляется, если стекла грязные или салон влажный. Эффективные методы борьбы с запотеванием включают правильную циркуляцию воздуха в салоне с помощью обдува и кондиционера, регулярную чистку салонного фильтра и протирание стекол.

Кроме того, использование специальных средств, создающих на стекле защитную пленку, может помочь предотвратить конденсацию влаги.