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Правда ли, что после окрашивания не желательно мыть голову 48 часов?

1:41
Моя семья » Красота и стиль

После посещения салона красоты и проведения процедуры окрашивания волос специалисты советуют не мыть голову на протяжении 48 часов. Однако этот срок может варьироваться в зависимости от типа проведённого окрашивания и использованных продуктов. Если ваш парикмахер не предоставил вам индивидуальные рекомендации, вы можете помыть голову сразу после процедуры.

Правда ли, что после окрашивания не желательно мыть голову 48 часов?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

После окрашивания волос важно соблюдать определённые правила ухода, чтобы сохранить цвет и качество волос. Вот несколько советов:

  • Используйте шампуни и кондиционеры для окрашенных волос. Они содержат специальные компоненты, которые помогают закрепить пигмент на волосах и предотвратить его быстрое вымывание.
  • Избегайте агрессивных моющих средств. Шампуни с сульфатами и хлоридом натрия могут пересушивать волосы и ускорять вымывание цвета.
  • Мойте голову тёплой водой. Горячая вода может раскрывать кутикулу волоса, что приводит к потере цвета и повреждению структуры волоса.
  • Не трите волосы полотенцем. Аккуратно промокните волосы, чтобы удалить лишнюю влагу.
  • Избегайте использования фена на максимальных температурах. Лучше сушить волосы прохладным воздухом, чтобы избежать пересушивания и повреждения волос.
  • Защищайте волосы от воздействия солнечных лучей. Наносите на волосы солнцезащитный спрей или носите головной убор.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете сохранить цвет окрашенных волос на дольший срок и улучшить их общее состояние.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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