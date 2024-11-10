Правда ли, что после окрашивания не желательно мыть голову 48 часов?

После посещения салона красоты и проведения процедуры окрашивания волос специалисты советуют не мыть голову на протяжении 48 часов. Однако этот срок может варьироваться в зависимости от типа проведённого окрашивания и использованных продуктов. Если ваш парикмахер не предоставил вам индивидуальные рекомендации, вы можете помыть голову сразу после процедуры.
После окрашивания волос важно соблюдать определённые правила ухода, чтобы сохранить цвет и качество волос. Вот несколько советов:
Соблюдая эти простые правила, вы сможете сохранить цвет окрашенных волос на дольший срок и улучшить их общее состояние.
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
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