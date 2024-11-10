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Как приготовить пирожки, которые остаются мягкими даже на следующий день

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Еда

Пирожки — одно из самых любимых блюд, но их вкус и текстура идеальны, когда они еще теплые. Остывая, пирожки часто теряют свою мягкость: тесто становится плотным, и удовольствие от их вкуса постепенно уходит. Но есть способ сохранить их воздушность и нежность, даже если пирожки остыли или пролежали до следующего дня.

Как приготовить пирожки, которые остаются мягкими даже на следующий день
Фото: commons.wikimedia.org by Qweasdqwe, CC BY-SA 3.0

Секрет прост: добавьте в тесто сметану! Этот кисломолочный продукт помогает сохранить тесто мягким и свежим дольше обычного. Для приготовления идеального теста понадобится 250 граммов сметаны (лучше брать 15% жирности) на 5 стаканов муки, одно яйцо и 350 миллилитров кефира. Важно, чтобы сметана добавлялась на первом этапе, вместе с кефиром, до введения муки.

С такой хитростью ваши пирожки останутся воздушными и вкусными, радующими мягкостью даже спустя время.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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