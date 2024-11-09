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Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя

2:52
Авто

Клапаны газораспределительного механизма (ГРМ) функционируют в условиях высокой температуры, достигающей до 2500 °C, и рассчитаны на большие тепловые нагрузки. Однако нарушения в работе двигателя могут вызвать их деформацию и даже разрушение. Автоэксперт разобрался, какие ошибки водителей чаще всего приводят к выходу клапанов из строя и как можно этого избежать.

Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM
  1. Применение низкокачественного моторного масла
    Качество моторного масла играет ключевую роль в защите двигателя и клапанов. Если масло не соответствует требованиям автопроизводителя, оно быстрее изнашивается под нагрузкой и не справляется с охлаждением компонентов мотора. В результате на клапанах начинают скапливаться серные соединения, которые образуют абразивный налет на поверхности седел и тарелок. Это приводит к тому, что детали теряют плавность в движении, а также ухудшается их охлаждение, что в конечном итоге провоцирует прогорание клапанов.
  2. Использование низкооктанового топлива
    Топливо с низким октановым числом становится причиной детонации в камере сгорания. Детонация — это явление, когда топливовоздушная смесь сгорает неравномерно и резко, вызывая мини-взрывы. Такие взрывы резко повышают температуру в камере сгорания, создавая дополнительные нагрузки на металл клапанов и ускоряя его разрушение. Чем чаще происходит детонация, тем выше риск того, что клапаны пострадают от перегрева и деформации.
  3. Несвоевременная замена свечей зажигания
    Свечи зажигания играют важную роль в запуске процесса сгорания топлива в двигателе. Они производят искру, благодаря которой топливовоздушная смесь загорается. Если свеча выдает слабую искру или вовсе выходит из строя, процесс горения нарушается, и топливо сгорает неравномерно. В этом случае камера сгорания подвергается ударным нагрузкам, температура внутри нее резко повышается, что также может привести к перегреву и деформации клапанов. Для предотвращения таких последствий рекомендуется регулярно проверять и при необходимости заменять свечи зажигания.
  4. Некорректная установка газобаллонного оборудования (ГБО)
    Газобаллонное оборудование требует правильной настройки, чтобы топливовоздушная смесь оставалась оптимальной. Если ГБО настроено неправильно, смесь может стать "бедной" — то есть в ней будет слишком мало горючих компонентов по отношению к воздуху. Такая смесь дольше "готовится" и дольше горит, что вызывает перегрев клапанов и их повреждение. Поэтому настройка и регулярная проверка ГБО являются важными мерами для защиты двигателя.

Уточнения

Газораспределительный механизм (ГРМ) — часть двигателя внутреннего сгорания, которая обеспечивает впуск наполнение цилиндров свежим воздухом (или топливно-воздушной смесью) и выпуск отработанных газов в выхлопную систему.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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