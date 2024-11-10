Время сложных сделок — у риелторов значительно снизился заработок

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

После отмены программы льготной ипотеки доходы тюменских риелторов сократились на 30%. Об этом сообщила РБК Тюмень специалист по недвижимости и бизнес-партнёр агентства "Этажи" Елена Ситникова.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Она рассказала, что, к примеру, в октябре 2023 года её валовая выручка составляла около 2 миллионов рублей, а чистая прибыль — около 1 миллиона рублей. В этом сезоне эти цифры уменьшились примерно на 600 тысяч рублей. Елена также добавила, что у других риелторов результаты могут немного варьироваться, однако общая тенденция остаётся аналогичной. Снижение доходов связано с уменьшением числа обращений со стороны клиентов.

Уточнения

Риелтор — это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.





Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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